Calciomercato. Il Plodio annuncia due arrivi, sono Di Donato e Monteleone

Due nuovi arrivi per il Plodio.

Il primo è Davide Di Donato: abruzzese di nascita, si è trasferito in valbormida per motivi lavorativi e da questa stagione fara parte dei biancoazzurri. Centrocampista classe 1999, ha militato nel Castiglione Valfino in Promozione, per poi scendere negli ultimi anni in Seconda con la Valle Del Fino. Dopo una stagione di inattività, per concentrare tutti gli sforzi nella carriera lavorativa è ora pronto a rimettersi in gioco e lo farà agoi ordini di mister Gerundo.

Il secondo è Nicolas Monteleone Classe 2004, nasce come esterno d’attacco, ma nell’ultima stagione è stato impiegato anche come mediano. Inizia a giocare nel Vado, per poi indossare le maglie di Savona, Albissola e Priamar a livello giovanile. Nella passata stagione si aggrega alla prima squadra di quest’ultima, disputando anche parte dell’annata con la formazione Juniores, dove ha siglato due goal da centrocampista.