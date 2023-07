Il comunicato giallorossoblu

Continua la campagna rafforzamento del Golfodianese con gli innesti di Nicola Avignone, difensore classe 91, e Kristian Valente , centrocampista classe 92. La società tutta, ringraziandoli per aver sposato il nostro progetto di rilancio, dà a loro un grosso in bocca al lupo per la stagione che sta per iniziare