Calciomercato, Ospedaletti. Colpo Kevin Grifo, presi anche Manno e Paraschiva

Tre innesti per l’Ospedaletti in vista della stagione 2023/2024 che vedrà gli orange protagonisti nel campionato di Prima Categoria. La società del presidente Luca Barbagallo ha firmato gli accordi con il centrocampista classe 1992 Kevin Grifo, il centrocampista classe 2004 Massimo Manno e l’attaccante classe 2004 Alex Paraschiva.

Grifo lo scorso anno ha messo a segno 10 reti in Prima Categoria con la maglia del Camporosso, squadra con la quale ha disputato la maggior parte della propria carriera tra Promozione e Prima Categoria, fatta eccezione per una parentesi con la maglia del Taggia in Eccellenza.

Per Manno sarà una stagione di continuità in maglia orange. Lo scorso anno ha collezionato 21 presenze con l’Ospedaletti in Promozione andando a segno in due occasioni.

Paraschiva ha disputato le ultime due stagioni in Eccellenza prima con l’Imperia e poi con il Taggia. Ha militato anche nei settori giovanili di Pontedera, Albissola e Virtus Entella.