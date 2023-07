OutBe e Verallia insieme per monitorare e conoscere la flora e la fauna dell’area carsica Capo Noli-Manie-Val Ponci

La sostenibilità, può essere promossa in diversi modi e Verallia Italia, per affrontare la tematica con alcune delle funzioni aziendali, ha deciso di coinvolgere direttamente le sue persone per sensibilizzarle sul tema della biodiversità e creare un impatto positivo sull'ambiente. Ha promosso così una “caccia alla biodiversità”, realizzata da OutBe, in partnership con zeroCO2. L’obiettivo principale è stato quello di preservare la bellezza naturale del posto, ma allo stesso tempo creare consapevolezza sulle specie incontrate e la loro importanza per la biodiversità locale. L’attività si è svolta presso Pian delle Pietre, nell’area carsica Capo Noli-Manie-Val Ponci, un’area ricca di biodiversità e per questo inserita nel sistema provinciale savonese delle aree di interesse naturalistico ambientale. Federico Biguzzi - biologo terrestre di OutBe - ha aperto l’attività con un briefing scientifico. A seguire i partecipanti sono stati divisi in 5 gruppi che si sono dispersi nel “campo da gioco” per esplorare la biodiversità locale, concentrandosi in particolare sulle specie di impollinatori, sempre più rare nella zona. Al termine della ricerca le squadre si sono ritrovate per un debriefing scientifico e sono emerse diverse conoscenze acquisite durante l’attività. Al termine sono stati raccolti dei feedback molto positivi tra i partecipanti. Il 78% di loro ritiene che la propria responsabilità nei confronti dell'ambiente sia aumentata sensibilmente, mentre l’84% crede di avere acquisito alcuni degli strumenti per proteggere l'ambiente. Questi risultati sottolineano il fatto che le attività a stretto contatto con la natura facilitino il cambiamento comportamentale e inducano le persone all’azione climatica. “È fondamentale per noi focalizzarci su queste tematiche, attraverso momenti di aggregazione e formazione, per poi divulgarle all’interno dell’azienda e creare una consapevolezza nelle nostre persone”, sottolinea Andrea Lodigiani, CFO di Verallia Italia. Che siano obiettivi aziendali o di salvaguardia dell’ecosistema, questa attività ci ha confermato che solo attraverso un lavoro di squadra possiamo raggiungere grandi risultati e contribuire a migliorare l’ambiente in cui siamo inseriti. Verallia Italia, è una delle principali aziende protagoniste nella produzione di contenitori di vetro per il food & beverage, mentre OutBe è una startup innovativa e società benefit che promuove lo stile di vita dell’Outdoor for good, creando programmi di attività outdoor ad alto impatto ambientale e sociale per le aziende. L’attività è stata supportata anche da zeroCO2, società benefit certificata B-Corp, impegnata a sviluppare soluzioni innovative nature-based per mitigare la crisi climatica.