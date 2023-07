Presepe degli Abissi delle Albissole: il 22 luglio l'omaggio delle sincronette dalla Rari Nantes Savona

Sabato 22 luglio alle ore 8,30 (mattina) la squadra Juniores di Nuoto Artistico della Rari Nantes Savona renderà omaggio al Presepe degli Abissi delle Albissole con una esibizione nello specchio di mare che ospita il suggestivo presepe, dichiarato dalla Regione Liguria “Attrazione Turistica Regionale”. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Liguria, dai Comune di Albissola Marina e Albisola Superiore ed è organizzata dall’Associazione Presepe degli Abissi della Albisola.

In caso di mare mosso l’evento sarà rinviato.

L’idea nata da un giovane ceramista locale ha da subito coinvolto i ceramisti più quotati oggi attivi sul territorio e gli operatori turistici che rappresentano il turismo estivo, i bagni marini. Un presepe sommerso rappresenta la fusione delle tradizione ceramica locale e della principale forma di turismo che caratterizzano il territorio. Due elementi imprescindibili per le Albisole che si incontrano in modo eclatante, originale e unico. Nel contesto ligure, il presepe sommerso delle Albisole, si inserisce in un ideale percorso turistico da Albenga a Portofino per appassionati di immersioni e snorkeling che coinvolge cultura, religione e natura attraverso la l'Area Marina Protetta dell’isola di Bergeggi e il relitto della Haven, il più grande visitabile nel Mediterraneo. Al Presepe degli Abissi hanno partecipato gli artisti Ivano Cuvato, Ylli Plaka, Laura Romano e Damiano Rossello.



