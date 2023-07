I Pirates ampliano gli orizzonti, parte l'avventura nel Flag Football

Il veliero pirata issa le vele per una nuova avventura.

Dopo l’epilogo del campionato con la sconfitta in semifinale contro i Lions Bergamo , poi vincitori del campionato di seconda divisione Fidaf, la squadra senior non si ferma ed insieme alla dirigenza ed al coaching staff ha deciso di partecipare al campionato italiano di flag football (senza contatto) di seconda divisione Fidaf.

Un campionato a cui i Pirates non hanno mai partecipato come team maschile senior e che li vedeva quindi, esordienti assoluti. Il flag football e’ uno sport propedeutico al football americano, si gioca 5 contro 5 in un campo di 50 yds largo 25 yds e non esiste contatto fisico per fermare l’avversario, ma solamente strappare la flag . In italia ci sono esattamente 51 team suddivisi tra I e II divisione.

I ragazzi sono guidati in panchina da Coach Massimiliano Delfino, veterano di questo sport ed assistente nel team senior di football americano.

Il primo bowl di campionato si e’ svolto ad Asti Domenica 16 Luglio , ospitato dal team Alfieri. Nel girone dei Pirates, oltre ai padroni di casa ci sono anche i Bulldogs Toirano e i Minotauri Torino.

Ed e’ proprio il derby contro i Bulldogs che battezza l’esordio dei Pirates, un esordio amaro perche i pirati vengono sconfitti per 26 a 6 dai “cagnacci” ponentini, squadra di livello superiore ulteriormente rinforzata con gli innesti delle Pirates Female e del giovanissimo Tommy Bianchini, prodotto del vivaio Pirates , autore di ottime ricezioni.

La seconda partita, vedeva nuovamente soccombere i pirati contro gli espertissimi Minotauri per 43 a 18, con i ragazzi di coach Delfino che iniziavamo a prendere confidenza con questo sport. Ed il risultato arrivava finalmente nell’ultima partita contro i padroni di casa degli Alfieri che, dopo un primo tempo che i Pirates chiudevano sotto per 20 a 19, il secondo tempo veniva giocato molto bene e con una splendida rimonta, vedeva trionfare i pirati per 32 a 20.

Marcatori Pirates delle partite: Delfino, Bologna 2, Simonetti 2, Arnaldi 2, Longato, Querzola. Scesi in campo anche Leidi, Dibella, Micera, Canto.

Coach Delfino “ I ragazzi cominciano a capire i meccanismi e il mood di questo sport che e’, per ovvie ragioni,molto differente dal tackle. Inoltre iniziamo a conoscerci, in quanto abbiamo cominciato questo campionato con solo 4 allenamenti ed i meccanismi sono da rodare, soprattutto sulla velocita’ di esecuzione dove siamo ancora lenti. I ragazzi si sono messi subito a disposizione con molta umilta’ e voglia di lavorare e fare bene. Sono sicuro che nei prossimi 2 bowl, i pirati faranno i pirati e porteremo in porto il veliero con un bel bottino di vittorie.”

Appuntamento a Torino per il 30 Luglio per il 2° bowl italiano , poi pausa fino a Settembre per il bowl finale.