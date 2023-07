Scommettere online in sicurezza: i consigli per evitare problemi

Scommettere online è un'attività molto apprezzata dagli italiani, considerando che da noi il betting ha radici molto profonde. In ogni caso, è importante tenere sempre al primo posto il fattore sicurezza, non solo per quel che riguarda gli eccessi nel gioco, ma anche se si parla delle minacce informatiche e dei tentativi di truffa. Ecco alcuni consigli per garantirsi una sessione di betting tranquilla e al riparo da qualsiasi problematica.

Trovare un sito autorizzato dall'ADM

Il primo passo per dedicarsi al betting online in totale sicurezza è scegliere un sito di scommesse autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Questo ente governativo è responsabile della regolamentazione e del controllo del settore del gioco d'azzardo, e la presenza della sua certificazione è assolutamente fondamentale per valutare l'affidabilità di una piattaforma di tale categoria.

Se un portale ha l'autorizzazione dell'ADM, significa che ha superato una serie di controlli rigorosi e rispetta le normative italiane in materia di gioco d'azzardo. Oltre a garantire la legalità del sito, questa certificazione assicura quanto segue: la piattaforma è in regola con il fisco italiano e mette al riparo gli utenti da qualsiasi tentativo di truffa.

Per verificare ciò, basta cercare il logo dell'ADM sul sito, e in genere è presente in tutte le pagine nel footer, dunque in basso, oppure in home page.

Fare attenzione alla presenza dell'SSL

Un altro elemento fondamentale per scommettere online in sicurezza è la presenza del protocollo SSL (Secure Socket Layer). Si tratta di uno standard di sicurezza internazionale che garantisce la protezione dei dati sensibili degli utenti, soprattutto in pagine particolari come quelle del check-out.

Quando un sito web utilizza il protocollo SSL, tutte le informazioni inviate tra il computer dell'utente e il server del portale vengono sottoposte a crittografia. In questa maniera è possibile prevenire il furto dei dati sensibili o la loro intercettazione da parte degli hacker. Si parla in realtà di una misura di sicurezza indispensabile in qualsiasi piattaforma di vendita prodotti o servizi, e non solo nei casinò e nei siti di betting online.

Per averne conferma, basta visionare l'URL del sito. Se inizia con HTTPS invece di HTTP, e se viene mostrata l'icona di un lucchetto chiuso di colore verde, vuol dire che il protocollo è stato implementato correttamente, e che il portale sfrutta una connessione sicura.

Seguire gli avvisi degli antivirus e di Google

Un ulteriore step è prestare attenzione agli avvisi forniti dagli antivirus e da Google. Questi tool, infatti, possono individuare potenziali minacce alla sicurezza e avvisare l'utente prima che possa incappare in problemi, bloccando la pagina o consigliandogli di non proseguire con la navigazione.

Gli antivirus eseguono delle scansioni per rilevare virus, malware e altre minacce informatiche, in modo costante. Vuol dire che, quando si naviga sul web, si ha sempre la certezza che il software rileverà le pagine non sicure, basandosi anche su una sua black list aggiornata. Gli avvisi di sicurezza non devono essere mai ignorati.

Anche Google fornisce un servizio simile. Questa funzione, inoltre, viene integrata nella maggior parte dei browser web (come Chrome).