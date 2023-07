Un salto nel passato a Giustenice: torna la rievocazione storica, con l’imperdibile “Cena Medievale”

Dal 28 al 30 luglio, torna la rievocazione storica, giunta alla 51esima edizione, con il suggestivo Palio di Giustenice e l’imperdibile Cena Medievale con piatti e ambientazione dell’epoca in piazza San Michele.

Nel corso di questo suggestivo evento, figuranti in costume d'epoca serviranno piatti della cucina medievale e, nel mentre, sarà possibile godersi le entusiasmanti performance. La serata sarà caratterizzata infatti da combattimenti d'armi, spettacoli, musica medievale di tamburi, cornamuse, chiarine e altri strumenti e balli rinascimentali.

La Cena Medievale, nota anche come "Gran Baccanale dei Marchesi del Carretto", offre un’opportunità ricca di fascino per gustare le ottime preparazioni d’epoca, cucinate secondo le antiche ricette, in una splendida cornice, assistendo contemporaneamente alla sfilata in costume quattrocentesco.

Il menu della serata comprende un aperitivo con stuzzichini, frutta fresca, 4 antipasti, un primo piatto, minestra, un secondo con contorno, il formaggio, il dolce, l’acqua, il vino e il digestivo.

Si esibiranno la compagnia “La Medievale” con “Il corteggio” in abiti storici, il gruppo danza “Armonia cortese” e il gruppo d’armi “Ordo Bellatores” con duelli e combattimenti di armi antiche e danze medievali.

Dario Rigliaco “Il Leggendario“ e “D&E Animation“ incanteranno il pubblico con racconti e leggende medievali, mentre i musici “I Sonagli del Tagatam” allieteranno la serata con musica medievale eseguita dal vivo e il mangiafuoco si esibirà con spettacoli di mangiafuoco e sputafuoco.

Un’opportunità imperdibile per fare un salto nel passato respirando il profumo di spezie, vino, legna arsa e di altre note medievali.

La cena medievale è su prenotazione sino ad esaurimento posti ai numeri di telefono 338.971 3382 – 347.192 3253 – 019.626376 (solo mattina).