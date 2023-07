34° Meeting Arcobaleno: qualità, grande partecipazione e inclusione ieri a Celle Ligure

Va in archivio a Celle Ligure il 34° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa – 23° Trofeo Insieme nello Sport Fondazione De Mari, promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, organizzata da ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona con il supporto della Fondazione Agostino De Mari, il sostegno della Regione Liguria, il patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, INAIL e FISPES e la presenza significativa dei main sponsor Olmo spa e Luanvi.

Un mercoledì dedicato a giovani, ad atleti con abilità e, naturalmente, a un programma assoluto di spessore. Ben 45 le nazioni rappresentate, con oltre 150 atleti stranieri in arrivo da tutti i continenti.

E' il britannico Seamus Derbyshire a decidere i 400 ostacoli con il tempo di 49.96 davanti a Giacomo Bertoncelli (Atl. Insieme Verona, 50.00) e Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano, 50.18) Ancora a segno la sudafricana Zeney Van Der Walt in 55.94.

Nei 100 maschili c'è l'affermazione dell'australiano Rohan Browning in 10.17. Nei 200 il tempo di 20.94 premia il lituano Gediminas Truskauskas. Nei 400 sorride Emmanuel Ojeli con 46.05, ma a scendere sotto i 47 sono anche il sudafricano Joel Semenya con 46.36 e il giamaicano Malik James King con 46.55. Nei 100 femminili si impone, con 11.53, la giamaicana Krystal Sloely. Nei 200 festeggia la congolese Natacha Ngoye Akambi con 23.31. La cubana Roxana Gomez taglia per prima il traguardo nei 400 in 51.25 .

Gli 800 maschili premiano lo spagnolo Javier Miron con 1.48.15. Bella vittoria della cubana Rose Mary Almanza con 2.01.39. Nei 3000 maschili il successo del burundiano Celestin Ndikumana con 7.45.02. Valentina Gemetto firma i 1500 in 4.22.76. Alto femminile: la misura vincente (1.83) è di Nicole Romani. Lungo femminile: Jogaile Petrokaite salta a 6.50. Peso maschile: oro per Giordano Musso con 16.08. Alto maschile: la firma è 2.20 con cubano Luis Zayas. Lungo maschile: sorride Jake Burkey con 7.60.

Grande festa anche per il 23° Trofeo Insieme nello Sport, realizzato con il supporto della Fondazione Agostino De Mari. Andrei Cata Chiocioreaun (Cambiaso Risso Running Team) va a segno nei 400 metri in carrozzina mentre i 100 metri paralimpici vedono emergere Francesco Loragno. Francesco Alipede (Adso Savona) esulta nei 50 metri Special Olympics.

"Il mio principale ringraziamento va ai volontari per aver supportato l'organizzazione in una giornata molto impegnativa sul fronte logistica con oltre 150 presenze straniere - afferma il direttore organizzativo Giorgio Ferrando - I risultati, con 5 record del Meeting, significano una qualità media elevata: c'è piena soddisfazione, perché 45 nazioni vuol dire credibilità conquistata nel corso degli anni grazie anche e soprattutto ai rapporti umani. Il nostro è un progetto che dura un anno intero"

Per rivedere ila 34a edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa è possibile collegarsi al Canale YouTube: Atletica Arcobaleno Official.

Link a elenco iscritti/risultati

https://www.fidal.it/risultati/2023/COD10604/Index.htm