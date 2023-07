Il cordoglio della Rari Nantes Savona per la morte di Andrea Beri

Ci ha lasciato a soli 31 anni, per un malore improvviso, Andrea Beri, ex centrovasca delle squadre giovanili della Rari Nantes Savona, con le quali ha vinto diversi titoli italiani, ed ex giocatore della Nazionale giovanile di Pallanuoto. Negli ultimi anni ha fatto parte anche della squadra Lokomotiv della Rari partecipando al campionato amatoriale UISP.

La Rari Nantes Savona, profondamente addolorata, si stringe alla famiglia Beri ed in particolare al fratello Davide, anche lui ex pallanuotista biancorosso, ed esprime le più sentite condoglianze.