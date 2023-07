Parahockey esordio a Cairo Montenotte per gli Specials della Pippo Vagabondo

Cairo Montenotte dal 4 al 6 agosto prossimi ospiterà i Campionati Italiani Outdoor di Parahockey Sperimentale e Promozionale H5S. Si tratta di una “prima volta” a 5 per i nostri atleti: “L’attività del Parahockey è sempre in evoluzione e ben si adatta alla sperimentazione – dice Martina Marchiori, Consigliere Federale, Referente per il Parahockey – se la scorsa estate abbiamo partecipato con qualche ragazzo a un torneo di Beach, quest’anno abbiamo approfittato dell’ospitalità dell’ASD Pippo Vagabondo che con il suo impegno e grazie al coinvolgimento di enti e associazioni organizzerà il campionato italiano con questa nuova formula. Ringraziamo Pippo Vagabondo, che si è messo a disposizione per ospitare questo evento e anche le società e gli atleti che hanno deciso di aderire”. Infatti, nonostante l’inconveniente di aver dovuto spostare le date in un periodo vacanziero, “la voglia di partecipare è tanta e abbiamo 12 squadre iscritte: è prevalsa la voglia di esserci, stare insieme e fare attività da parte dei ragazzi”.