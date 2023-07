Calcio. Andrea Caverzan entra a far parte del vivaio della Sanremese

Nuovi ingressi nello staff tecnico del settore giovanile della Sanremese. Il Presidente Alessandro Masu e il Responsabile del Settore giovanile Gianni Brancatisano presentano Andrea Caverzan che sarà il nuovo responsabile tecnico dell’area agonistica.

Lavorerà a stretto contatto con il Responsabile del Settore Giovanile Gianni Brancatisano e si occuperà delle squadre dall’Under 14 (2010) fino all’Under 17 (2007) e con la Juniores Nazionale di Mister Carlet. Avrà il compito specifico di collaborare e coadiuvare gli allenatori dello staff tecnico agonistico, nonché quello di lavorare individualmente e di reparto con i giovani che necessitano di un ulteriore stimolo per migliorare il proprio bagaglio tecnico-tattico.

Per lui, inoltre, l’incarico di andare a visionare sui campi i migliori profili presenti nel ponente ligure, un tassello fondamentale per realizzare il progetto Sanremese NextLevel del presidente Alessandro Masu, ovvero quello di collaborare con le società amiche per avere a disposizione i talenti del ponente e provare a costruire i futuri giocatori della Sanremese.

L’altro innesto per la società biancazzurra è quello di Gianni Minori, volto noto del calcio ponentino, che sarà coordinatore dell’area portieri di tutto il settore giovanile e ricoprirà il ruolo specifico di allenatore dei portieri della Juniores Nazionale.

Avrà il compito di dettare le linee guida per gli altri allenatori dei portieri Delfino, Farsoni e Forte.

Questa è una chiara dimostrazione del Presidente Masu di voler investire in figure competenti che sicuramente saranno fondamentali nel percorso di crescita sportiva di tutti gli atleti del settore giovanile della Sanremese.