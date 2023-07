Dopo Berardinelli in difesa, oggi è arrivato un nuovo inserimento in organico per la Vadese.

Un ingaggio di qualità per la mediana di mister Tony Saltarelli, con Claudio Esposito pronto a vestire la casacca azzurrogranata.

Il duttile centrocampista classe 1992 ha disputato l'ultima stagione con la maglia dell'Aurora.