Calcio, Andora. Prima conferenza stagionale, la nuova società si presenta a Palazzo Tagliaferro

Dall'arrivo dei nuovi soci, fino alle prospettive della stagione sportiva che sta per iniziare: saranno davvero tanti i temi degni di nota che verranno snocciolati oggi pomeriggio nella conferenza stampa di presentazione del nuovo direttivo dell'Andora.

La presidenza è infatti stata affidata a Ndricim Aga, con l'ex numero uno Beppe Micucci nuovo vice.

Tante sono state le operazioni di mercato portate a termine negli ultimi quindici giorni, con tanti giocatori esperti del territorio affiancati da prospetti più giovani.

Le ambizioni non mancano in vista del prossimo girone A di Prima Categoria, ma saranno mister Rattalino, il ds Lupo e la dirigenza biancoblu a svelare i piani per il campionato 2023/2024, a partire dalle 18, nella cornice di Palazzo Tagliaferro.