Calcio. Il sindaco Demichelis conferma l'arrivo dell'Imperia al Marco Polo: "Tecnico di Andora e giocatori del territorio, giusto valorizzare i nostri sportivi" (VIDEO)

Serviva solo l'ultimo step formale affinchè l'Imperia Calcio, impossibilitata ad utilizzare causa lavori il "Nino Ciccione", potesse sbarcare ufficialmente al Marco Polo di Andora.

Un passo confermato dal sindaco Mauro Demichelis ieri pomeriggio, durante la presentazione del nuovo direttivo dell'Area Calcio Andora.

Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza dell'impianto di via Marco Polo, anche all'interno della dinamica del club biancoblu e come vettore di valorizzazione degli sportivi del territorio.

Come sottolineato dal sindaco non è infatti un caso che alla guida dell'Imperia ci sia proprio un tecnico di Andora come Mario Pisano, oltre a tantissimi giocatori del comprensorio ponentino.