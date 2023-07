Kombat Team Alassio. Ci sarà anche Giacomo Michelis al Cage Warriors!

Giacomo Michelis (4-1): uno dei tanti prospetti italiani che combattono sotto il management di Aurora MMA, equipe con base a Roma capitanata da Lorenzo Borgomeo e Lorenzo Carfagna, ha l'unica sconfitta ai punti come professionista per mano dello stimato Michelangelo Colangelo. Di recente l'atleta ligure è tornato in attivo con una spettacolare vittoria per KO tecnico contro l'imbattuto Farukh Aligadzhiev uno dei migliori fighters del Manchester Top Team.

A lungo affermata come la culla delle MMA europee, la reputazione di Cage Warriors per lo sviluppo delle stelle di domani non ha rivali nel continente e per Giacomo Michelis, uno dei più promettenti atleti di mma italiani, è l'occasione per mettersi finalmente in mostra a livello internazionale. Decisivo per l'evoluzione tecnica dell'atleta del Kombat Team è stato l'affidarsi per la parte lottatoria ad uno dei top coach nel panorama nazionale: Davide Berardi maestro cintura nera di brazilian jiu jitsu del Daruma BJJ Sanremo. Kombat Team Alassio, Daruma BJJ Sanremo ed Aurora MMA sono pronte a supportare Giacomo per questa importante sfida internazionale.