Calciomercato. L'ex portiere di Vado e Albenga è del Ceriale, i biancoblu tesserano Matteo Luppi

Il comunicato:

Il Ceriale Progetto Calcio è lieto di annunciare l’ingresso in rosa del portiere Matteo Luppi. Classe 1999, Matteo vanta esperienze di assoluto livello: intera militanza nel settore giovanile del Genoa e in Primavera, aggregato alla Prima Squadra del Carpi in Serie B e oltre 100 partite in Serie D con le maglie di Union Clodiense, Pavia, Ligorna, Chieri, Vigor Carpaneto e Vado. Poi campionati di Eccellenza giocati con il Nibbiano Valtidone e Rapallo.

“Conosco l’ambiente Ceriale da sempre e lo staff tecnico è molto qualificato e preparato – dichiara Luppi -. Reputo sia il contesto giusto per continuare a fare bene togliendoci delle soddisfazioni”.

A Matteo va l’in bocca al lupo societario per una stagione da vivere al massimo.