La nota dei verdi:

L'U.S.D. Fezzanese ha raggiunto l'accordo per l'importante conferma di Andrea Baudi, attaccante classe 1986, che si appresta a disputare la sua decina stagione con la maglia verde.

Il "Mago" si è detto pronto a riprendere la nuova stagione con grande entusiasmo, passione e con l'obiettivo di guidare la squadra al raggiungimento dei migliori risultati possibile.

L'U.S.D. Fezzanese, nel ringraziare Andrea, gli porge un grosso in bocca al lupo per la sua stagione in maglia verde.