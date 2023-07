Il comunicato:

La Società Borgio e lieta di ufficializzare la riconferma del portiere classe 1999 Davide Grillo, già protagonista nella scorsa stagione nella vittoria del Campionato dei rosso blu, la Società ringrazia Davide per aver voluto fortemente rimanere al Borgio, si augura a Davide un annata di soddisfazioni come quella appena passata. Il Ds Tuninetti con questa riconferma dichiara il rafforzamento della squadra chiusa. Tutti pronti il 07 agosto per l'inizio della preparazione