Calciomercato. Un nuovo terzino per mister Mario Gerundo, è il 2000 Gabriele Naccarato

Il giovane arriva dal Legino B, dove ha collezionato 16 presenze con un goal nell’ultimo campionato di Seconda Categoria. Terzino destro, può giocare anche nella fascia opposta e in caso di necessità anche da centrale difensivo. Nelle giovanili inizia con la maglia della Veloce per poi passare al Quiliano. Indossa la maglia della società verdeblù per una stagione, prima dell’approdo nei “cioi”.