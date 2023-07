Kick Boxing Savate Savona. Chiara Vincis in finale mondiale contro Samira Bounar, medaglia d'argento per Aurora Minasso

Si è svolto dal 19 al 23 Luglio a Varâzdin in Croazia la finale di qualificazione del campionato del Mondo di savate (boxe Francese) combat.

A partecipare diversi atleti tra i quali pugliesi, triestini, i DTN FIGHT1 Domenico Iaia e Alessandro zini e le due atlete savonesi Chiara Vincis e Aurora Minasso, le uniche del Team Italiano in gara ad arrivare a combattere in finale.



Chiara, dopo essersi giocata il podio contro le portacolori di Croazia e Francia, si è aggiudicata la semifinale e combatterà per la medaglia oro contro la transalpina Samira Bounar in data e luogo da destinarsi entro dicembre.

Aurora Minasso, invece, dopo diverse vittorie è arrivata in finale nella categoria under 21: ha combattuto per il primo posto contro la croata Katarina Klarić un duro match di quattro riprese per due minuti senza protezioni che vedeva Aurora perdere la prima ripresa ma dominare per le restanti tre riprese, purtroppo però i giudici hanno premiato la Klaric.

A parte l’amarezza del risultato resta di fatto che Aurora alla sua prima presenza in nazionale italiana a soli 19 anni conquista un’importantissima medaglia d’argento e il titolo di vice campionessa mondiale.

Entrambe le atlete del maestro Andrea Scaramozzino hanno inoltre conquistato di diritto la partecipazione alle olimpiadi degli sport da combattimento ”World combat games 2023” che si terrà dal 20 al 30 ottobre a Riyad (Arabia Saudita) riservate solo a chi ha ottenuto una medaglia d'oro e argento di ogni categoria di peso.



Mentre il prossimo appuntamento per per gli atleti della Asd Kick Boxing Savate Savate Savona sarà il 30 agosto a Zagabria in Croazia dove si terrà il campionato europeo di Savate assalto (contatto leggero) dove sarà impegnata nuovamente la campionessa Chiara Vincis nella Cat - 60 e Cristian Rivera per la

Cat -75.