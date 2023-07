Dovrebbe prendere il via un'ulteriore serie di annunci per l'Albenga, in attesa dell'arrivo in Italia previsto nelle prossime ore dell'attaccante spagnolo Sanchez Biedma.

Nel primo pomeriggio il club del presidente Santi Cosenza ha confermato l'ingaggio del centrocampista Massimo Tesio.

Tesio, classe 2002, è cresciuto all'interno del Settore Giovanile del Torino, per poi vestire la maglia della Torres, nello scorso campionato in Serie C.