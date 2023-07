Calciomercato. Anche il Finale mette a segno le prime mosse. Ufficiali Zeggio, Illiano e Pastorino, sono otto le conferme

Sarà una rosa particolarmente giovane quella a disposizione di mister Ivan Monti, da poche settimane alla guida del Finale.

La società di Via Brunenghi ha ufficializzato le prime operazioni, con otto conferme e tre arrivi.

Come risaputo mancava solo l'ufficialità per il difensore Illiano e il centrocampista Pastorino, mentre il nome nuovo per la mediana è quello di Nicolò Zeggio (2002).

Tre volti ben conosciuti per il nuovo allenatore giallorosso, vista l'esperienza comune nelle fila della San Francesco, ma ulteriori novità sono previste a strettissimo giro di posta.

I confermati

Porta

Farrauto Gabriele 2003

Mondino Dominik 2004

Difesa

Arzarello Dario 2004

Caligaris Giacomo 2002

Costantino Lorenzo 2004

Chiarlone Lorenzo 2003

Marangi Luca 2005

Centrocampo

Talka Ajet 2004

Attacco

Renda Leonardo 2004