Calcio, Baia Alassio Auxilium. Mister Sardo chiama la città: "Qui per dovere morale, la passione vinca sul menefreghismo dei piani alti"

Non sono stati mesi facili quelli vissuti dalla Baia Alassio.

L'ultima annata sportiva ha regalato pochissimi punti e ancor meno soddisfazioni, ma qualcosa si muove nella Baia del Sole oltre al ritorno dell'Auxilium all'interno della denominazione sociale.

La guida della Prima Squadra è stata affidata ad Enrico Sardo, pronto a vestire nuovamente, pur con un altro ruolo i colori gialloneri.

"Credo che il primo ringraziamento vada fatto a Daniele Taverna - racconta il nuovo tecnico delle vespe - se non avesse deciso di buttarsi in questa sfida non credo che oggi ci sarebbe una Prima Squadra ad Alassio.

Arrivata la proposta ho accettato per dovere morale verso il club che mi fece esordire in Prima Squadra e per una città che non può non avere una società a rappresentarla. Un pensiero condiviso anche da un altro alassino doc come Michele Ciravegna, che mi affiancherà in questa avventura.

Ci tengo a ringraziare pubblicamente - continua Sardo - le persone che ci stanno dando una mano: per fortuna ci sono personaggi locali che per amicizia e comuni intenti ci stanno aiutando perché, da come mi sembra di capire, del calcio ad Alassio non importa a nessuno.

Abbiamo un settore giovanile in sofferenza con i ragazzi del posto sparsi per la regione e nessuno si domanda il perché.

Il nostro appuntamento è fissato per l' 8 agosto allo stadio Ferrando, per dimostrare che la passione l'attaccamento allo spogliatoio e la voglia di fare calcio è superiore al menefreghismo dei piani alti e di quelli che sono capaci solo di fare polemiche al bar".