Calciomercato. Il Derthona pesca in Liguria, ufficiali gli ingaggi di Andrea Gulli e Simone Giacchino

Torneranno a giocare fuori dalla nostra regione, ma rimarranno comunque all'interno dei radar del girone A di Serie D: stiamo parlando di Andrea Gulli e Simone Giacchino, nelle scorse ore annunciate dal Derthona.

Per il centrocampista albissolese, nella passata stagione al Ligorna, è la terza esperienza al di fuori dei confini liguri, dopo le annate trascorse nelle fila del Sant'Arcangelo e del Pont Donnaz.

Per i leoncelli del presidente Cavaliere, sempre in mediana, ok anche al tesseramento di Simone Giacchino. Il centrocampista scuola Juventus ha disputato le ultime due stagioni con la Sanremese, esclusa una breve parentesi con il Piacenza.