Outdoor. Il Parco delle Alpi Liguri e l’A.N.C. uniti per il presidio del territorio

E’ stata approvata nell'ultimo Consiglio di Amministrazione del Parco, tenutosi martedì 11 luglio, e firmata ieri la convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo regionale di Volontariato di Protezione Civile Liguria, sempre in prima linea nell’impegno sociale per il Paese.

In attesa di pubblicare le date delle prove del concorso per Guardiaparco, l’Ente ha intrapreso di comune accordo con l’A.N.C. una collaborazione per l'attività di presidio dell'area protetta, mediante servizi da svolgersi direttamente sul territorio, con finalità di monitoraggio e supporto per escursionisti e visitatori.

“Si tratta - commenta il Presidente del Parco Alessandro Alessandri - di un’ottima iniziativa, che si avvale di persone competenti e con requisiti di alta professionalità che saranno fondamentali in quest’opera di monitoraggio del territorio, per tutelarne la sicurezza e l’integrità. In più, l'A.N.C. svolge un ruolo di protezione civile utile anche dal punto di vista del supporto agli utenti, siano essi escursionisti, ciclisti o visitatori”.

Concludono l’Ispettore regionale dell’Associazione Giampiero Fiora e il Presidente della sezione di Ventimiglia Ernesto Fresca Fantoni: “Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con l'Ente Parco delle Alpi Liguri, che evidenzia il nostro impegno per la società, anche nell’ambito della protezione civile, valorizzando il volontariato di persone che, una volta dismessa la divisa, continuano a svolgere un ruolo fattivo di protezione e presidio sociale”.