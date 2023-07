Calcio, Cairese. Stasera partono gli allenamenti, ecco i convocati. Prime amichevoli con Alba e Città di Savona

Finalmente ci siamo, stasera si alzerà il sipario sulla stagione 2023/4 della Cairese: nuovi e vecchi gialloblù cominceranno a sudare preparando la nuova sfida che li attende e che li vedrà, per la 24° volta nella storia del club, affrontare il campionato di Eccellenza Ligure. Ma eccoli, divisi per ruolo ed in ordine alfabetico, i 28 ragazzi che fanno parte della lista, non ancora definitiva, dei convocati per il ritiro precampionato:

Portieri:

Bruzzone Davide (2006 dalle giovanili), Canonica Gabriele (2007 dalle giovanili), Negro Nicolò (2003 dal Bragno), Scalvini Tommaso (2003 dall’Albenga)

Difensori:

Bogarin Ivan Nicolas (2004 dalla Spotornese), Boveri Emanuele (confermato), Brignone Andrea (2004 confermato), Capici Andrea (2005 dalle giovanili), Castellano Zaccaria (2007 dalle giovanili), De Domenico Antonio (2007 dalle giovanili), Gargiulo Juan Pablo (dall’Albenga), Sow Alioune (2006 dalle giovanili), Turco Samuele (2004 confermato)

Centrocampisti:

Diamanti Cristian (2005 confermato), Facello Lorenzo (confermato), Gjataj Alfons (2005 dalle giovanili), La Rosa Noal (2006 dalle giovanili) Lazzaretti Jonathan (confermato), Ponzo Gioele (dal Pietra Ligure), Sancinito Davide (dall’Imperia), Silvestri Marco (dal Ligorna), Turone Filippo (2003 dal Celle Varazze)

Attaccanti:

Chiarlone Marco (2006 dalle giovanili), Insolito Gabriele (2003 dall’Asti), Poggi Mattia (confermato), Sassari Samuele(confermato), Sogno Santiago (dall’Albenga), Zunino Elia (confermato)

Ovviamente agli ordini del seguente staff tecnico della prima squadra:

Pierluigi Lepore (Allenatore), Stefano Gandolfo (Collaboratore tecnico), Luciano Rabino (Preparatore portieri), Giorgio Caviglia (Preparatore atletico), Matteo Lecquio (Fisioterapista) e Pierpaolo Parodi (Medico sociale).

L’appuntamento per tutti è fissato per le ore 18 nella Sede sociale presso lo Stadio “Vesima” ove si svolgerà anche la prima sessione di allenamento mentre nei giorni successivi i ragazzi in gialloblù si trasferiranno sul vicino impianto del “Lionello Rizzo” dove si terrà l’intero ritiro precampionato in quanto la “pelouse” del “Brin” (che ha sofferto l’inconsueta siccità invernale) sarà oggetto di cure particolari da parte di una ditta specializzata proveniente da Alba, che provvederà non solo ad un accurato diserbo ma anche alla concimazione e, se sarà ritenuto necessario, anche ad una nuova semina il che allungherebbe ulteriormente il periodo d’indisponibilità del Vesima. Lo storico stadio di Via XXV Aprile tornerà quindi ad essere protagonista ospitando l’intera preparazione precampionato come avveniva in passato. Per quanto riguarda invece le due amichevoli casalinghe sin qui confermate, quella dell’8 agosto con l’Alba Calcio e la sfida del 12 agosto con il Città di Savona, (mentre la terza amichevole in programma il 20 dello stesso mese, contro il Vado, si giocherà in trasferta sul terreno del Chittolina) comunicheremo solo nei prossimi giorni su quale impianto verranno disputate in base allo stato di avanzamento dei lavori sul prato del “Brin”.