Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Sorteggiati i campi degli ottavi. Si parte con Cairese - Pietra, esordio in trasferta per Taggia e Imperia

Pietra Ligure - Cairese in un'immagine di repertorio

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024





OTTAVI DI FINALE

Andata: domenica 27 agosto 2023, ore 18.00

Le Società potranno accordarsi per anticipare e/o disputare in orario diverso la gara come programmata;

Gara O1

Serra Riccò 1971 - Imperia Calcio Srl

“Negrotto” di Serra Riccò (GE)

Gara O2

Busalla Calcio - Arenzano Football Club

“Comunale” di Busalla (GE)

Gara O3

Campomorone S.Olcese - Taggia

“Begato 9” di Genova

Gara O4

Cairese - Pietra Ligure 1956

“C. Brin (erba)” di Cairo M.tte (SV)

Gara O5

Forza e Coraggio - Sammargheritese 1903

“F. Cimma” di La Spezia

Gara O6

Angelo Baiardo - Athletic Club Albaro

“25 Aprile” di Genova

Gara O7

Rivasamba H.C.A. - Voltrese Vultur SSDARL

“H.C. Andersen” di Sestri Lev. (GE)

Gara O8

Golfoparadisoproreccoc.A. - Football Genova Calcio

“San Rocco” di Recco (GE)

Ritorno: domenica 03 settembre 2023, ore 18.00

Gara O1

Imperia Calcio Srl - Serra Riccò 1971

“M. Polo” di Andora (SV)

Gara O2

Arenzano Football Club - Busalla Calcio

“N. Gambino” di Arenzano (GE)

Gara O3

Taggia - Campomorone S.Olcese

“G. Marzocchini” di Taggia (IM)

Gara O4

Pietra Ligure 1956 - Cairese

“G. De Vicenzi” di Pietra Lig. (SV)

Gara O5

Sammargheritese 1903 - Forza e Coraggio

“E. Riboli” di Lavagna (GE)

Gara O6

Athletic Club Albaro - Angelo Baiardo

“La Sciorba” di Genova

Gara O7

Voltrese Vultur SSDARL - Rivasamba H.C.A.

“San Carlo” di Genova (Voltri)

Gara O8

Football Genova Calcio - Golfoparadisoproreccoc.A.

“I. Ferrando” di Genova (Cornigl.)

Modalità Tecniche

Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.