Calcio, Coppa Italia di Promozione. Ecco il programma dei sedicesimi, prima in casa per Finale, Legino, San Francesco, Bragno e Celle Varazze

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024





SEDICESIMI DI FINALE

Andata: domenica 27 agosto 2023, ore 18.00

Le Società potranno accordarsi per anticipare e/o disputare in orario diverso la gara come programmata;

Gara D01

Finale - Camporosso

“F. Borel” di Finale Ligure (SV)

Gara D02

Legino 1910 - Ceriale Progetto Calcio

“F. Ruffinengo” di Savona (Legino)

Gara D03

San Francesco Loano - Pontelungo 1949

“G. Ellena “A”” di Loano (SV)

Gara D04

Ventimigliacalcio - Quiliano&Valleggia

“S. Morel (sint.)” di Ventimiglia (IM)

Gara D05

Praese 1945 - Prà F.C. “FerrandoGB (Baciccia)” di Genova

Gara D06

New Bragno Calcio - Carcarese “P. Ponzo” di Bragno (SV)

Gara D07

Celle Varazze F.B.C. - Campese F.B.C.

“G. Olmo-P. Ferro” di Celle L. (SV)

Gara D08

Sestrese Bor. 1919 - San Cipriano “San Carlo” di Genova (Voltri)

Gara D09

Intercomunale Beverino - Vallescrivia 2018 “R. Colombo” di Beverino (SP)

Gara D10

Little Club James - San Desiderio “San Desiderio” di Genova

Gara D11

Molassana Boero A.S.D. - Sampierdarenese

“F.M. Boero” di Genova

Gara D12

PSM Rapallo - Football Club Bogliasco

“U. Macera” di Rapallo (GE)

Gara D13

Cadimare Calcio - Canaletto Sepor

“D. Pieroni” di La Spezia (La Pieve)

Gara D14

Levanto Calcio - Don Bosco Spezia Calcio

“Raso-Scaramuccia” di Levanto (SP)

Gara D15

Magra Azzurri - Caperanese 2015

“L. Camaiora” di S. Stefano M. (SP)

Gara D16

Tarros Sarzanese Srl - Rapallo R.1914

Rivarolese “M. Luperi” di Sarzana (SP)

Ritorno: domenica 03 settembre 2023, ore 18.00 Le Società potranno accordarsi per anticipare e/o disputare in orario diverso la gara come programmata

Gara D01

Camporosso - Finale “Comunale” di Camporosso (IM)

Gara D02

Ceriale Progetto Calcio - Legino 1910

“F. Merlo” di Ceriale (SV)

Gara D03

Pontelungo 1949 - San Francesco Loano

“A. Riva” di Albenga (SV)

Gara D04

Quiliano&Valleggia - Ventimigliacalcio

“A. Picasso” di Quiliano (SV)

Gara D05 – Ora da destinare

Prà F.C. - Praese 1945

“I. Ferrando” di Genova (Cornigl.)

Gara D06

Carcarese - New Bragno Calcio

“C. Corrent” di Carcare (SV)

Gara D07

Campese F.B.C. - Celle Varazze F.B.C.

“L. e P. Oliveri” di Campo Lig. (GE)

Gara D08

San Cipriano - Sestrese Bor. 1919

“R. Grondona” di Genova

Gara D09

Vallescrivia 2018 - Intercomunale Beverino

“F. Maluberti” di Ronco Scrivia (GE)

Gara D10

San Desiderio - Little Club James

“San Desiderio” di Genova

Gara D11

Sampierdarenese - Molassana Boero A.S.D.

“M. Morgavi” di Genova

Gara D12

Football Club Bogliasco - PSM Rapallo

“R. Garrone” di Bogliasco (GE)

Gara D13

Canaletto Sepor - Cadimare Calcio

“A. Tanca” di La Spezia

Gara D14

Don Bosco Spezia Calcio - Levanto Calcio

“F. Cimma” di La Spezia

Gara D15

Caperanese 2015 - Magra Azzurri

“A. Daneri” di Chiavari (GE)

Gara D16

Rapallo R.1914 Rivarolese - Tarros Sarzanese Srl

“U. Macera” di Rapallo (GE)

Modalità Tecniche

Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.