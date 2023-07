Calcio, Imperia. Da Albenga e Pietra ecco Scarrone e Varaldo: "Obiettivo arrivare qui, pronti per giocarci la sfida al vertice"

Dopo la presentazione di mister Pisano, due vecchie conoscenze del calcio dilettantistico savonese sono intervenute per regalare le prime sensazioni ai canali ufficiali nerazzurri.

Parliamo di due difensori reduci entrambi dalla vittoria del proprio campionato: Tommaso Scarrone, ex Albenga e Filip Varaldo, ex Pietra Ligure.

"Finalmente sono a Imperia - ha esordito Scarrone - arrivarci era un obiettivo personale.Essere qui fa piacere, ma spero di essere ancora più contento a fine stagione. Sono una persona a cui piace vincere, e credo che una società come l'Imperia abbia sempre l'obbligo di provare a farlo"

Gli fa eco il giovane collega di reparto:

"Imperia è una piazza importante. Darò il massimo per arrivare a fine campionato senza alcun rimpianto.Le mie caratteristiche? Sono un giocatore fisico, di spinta e personalità. Posso giocare sia da esterno che come difensore centrale. La società ha creato una squadra competitiva per cercare di vincere il campionato"