E' davvero tutto pronto a Cisano per il via della prima serata dedicata al calcio sul terreno in erba naturale dello stadio "Raimondo".

Alle 20:00 scatterà infatti Cisano dal dischetto, il torneo dei calci di rigore che, dopo il grande successo dell'Annibale Riva è stato replicato nell'entroterra.

Domani sera invece toccherà invece con "Campioni di una Notte", il torneo di calcio a 5. Si inizierà alle 19:30 per terminare alle prime luci dell'alba di domenica mattina.