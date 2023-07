Pallapugno: il fine settimana si apre con il punto su tutti i campionati

La Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto espugna lo sferisterio Mermet di Alba, battendo 2-9 la Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto e rimane da sola in testa alla classifica dei playoff della Serie A Banca d'Alba, con una lunghezza di vantaggio sulla Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, che si aggiudica 4-9 il derby ligure con la Bormidese di Davide Dutto. Turno di riposo per l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa.

Serie A Banca d’Alba Playoff - Quarta giornata di andata

Bormidese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 4-9

Pallapugno Albeisa-Marchisio Nocciole Cortemilia 2-9

Riposa: Araldica Castagnole Lanze

Classifica : Marchisio Nocciole Cortemilia 20; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 19; Pallapugno Albeisa 17; Araldica Castagnole Lanze 14; Bormidese 10.



PROSSIMO TURNO



La Virtus Langhe di Davide Barroero conquista il primato nei playout della Serie A Banca d'Alba, aggiudicandosi 9-7 la partita contro la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto. Nell’altra partita, l'Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino supera 9-3 il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Matteo Levratto. Turno di riposo per l'Acqua San Bernardo Subalcuneo.

Serie A Banca d’Alba Playout - Terza giornata di andata

Virtus Langhe-Bfm Macchine Agricole Canalese 9-7

Acqua San Bernardo San Biagio-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 9-3

Riposa: Acqua San Bernardo Subalcuneo

Classifica : Virtus Langhe 10; Bfm Macchine Agricole Canalese, Acqua San Bernardo Subalcuneo e Acqua San Bernardo San Biagio 9; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.



PROSSIMO TURNO

Serie B - Sesta di ritorno

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Amici del Castello 9-4

Gottasecca-Speb 9-2

Benese-Tealdo Scotta Alta Langa 7-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-Castiati Neivese 7-9

Abrigo Banca d’Alba Ricca-Pieve di Teco 2-9

Sabato 29 luglio ore 20.30

a Chiusavecchia: Prodeo-Galvanotecnica Surrauto Monticellese



CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie C1 - Settima di ritorno

Centro Incontri-Gottasecca 9-3

Bormidese-Valle Bormida 9-7

Sabato 29 luglio ore 20.30

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Castiati Castagnole Lanze

Domenica 30 luglio ore 20.30

ad Andora: Don Dagnino-Alusic Merlese

Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Caraglio

Lunedì 31 luglio ore 21

a Bubbio: Officine Pesce Bubbio-Pallapugno Albeisa



CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie C2 Girone 3 - Prima di ritorno

Speb-Canalese 9-5

Riposa: San Leonardo



Serie C2 Girone 4 - Seconda di ritorno

Augusto Manzo-Monastero Dronero 9-3

Sabato 29 luglio ore 20.30

a Peveragno: Peveragno-Subalcuneo



CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Femminile - Andata semifinali

Sabato 29 luglio ore 20.30

a Diano Castello: Amici del Castello-Gymnasium Albese

Domenica 30 luglio ore 18.30

a Canale: Canalese-San Leonardo



Femminile - Ritorno semifinali

Lunedì 31 luglio ore 20.30

ad Alba: Gymnasium Albese-Amici del Castello

Sabato 5 agosto ore 19.30

a Imperia: San Leonardo-Canalese

Under 21 - Settima di ritorno

Pro Paschese-Araldica Castagnole Lanze 9-7

Bormidese-Benese 9-5

Lunedì 31 luglio ore 20.30

a Peveragno: Peveragno-Gottasecca

a Dogliani: Virtus Langhe-Centro Incontri

Riposa: Imperiese



CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Allievi Girone bianco - Seconda di ritorno

Sabato 29 luglio ore 18

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Gottasecca

Domenica 30 luglio ore 17.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Pro Paschese A

Allievi Girone rosso - Seconda di ritorno

Cortemilia-Caraglio 5-8

Sabato 29 luglio ore 17

a Taggia: Taggese-Virtus Langhe

Allievi Girone verde - Seconda di ritorno

Peveragno-Subalcuneo 8-7

Lunedì 31 luglio ore 18.30

a Bormida: Bormidese-Pro Paschese B



CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Esordienti Girone rosso - Terza di ritorno

Subalcuneo B-Virtus Langhe 5-7

Sabato 29 luglio ore 18

a Taggia: Taggese-Amici del Castello

Domenica 30 luglio ore 18

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo B-Subalcuneo A

Esordienti Girone verde - Terza di ritorno

San Leonardo-Monastero Dronero 7-5

Pro Paschese-Albese 2-7

Sabato 29 luglio ore 17

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Valle Bormida

Esordienti Girone bianco - Terza di ritorno

Murialdo-Bubbio 4-7

Martedì 1° agosto ore 18.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo A-Merlese

Riposa: San Biagio



CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Pulcini Girone A - Posticipo quinta di ritorno

Sabato 29 luglio ore 18

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Merlese B

Sesta di ritorno

Albese-Cortemilia 3-7

Lunedì 31 luglio ore 18

a Neive: Neivese-Araldica Castagnole Lanze

Lunedì 31 luglio ore 18.30

a Mondovì: Merlese B-Alta Langa

Riposa: Ricca



Pulcini Girone B - Sesta di ritorno

Pro Paschese-Merlese A 7-5

Sabato 29 luglio ore 19

a Imperia: San Leonardo-Subalcuneo

Domenica 30 luglio ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello

Riposa: Speb



CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO