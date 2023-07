Turismo sportivo attivo: come divertirsi prevenendo dolori e traumi

Il turismo sportivo comprende due fenomeni distinti e paralleli: quello che prevede spostamenti volti a seguire tornei, campionati o partite dello sport di cui si è appassionati, e quello praticato invece da chi, nel corso del proprio viaggio o vacanza, desidera praticare in modo attivo il proprio sport preferito.

Chi desidera concedersi una vacanza attiva all'insegna dello sport e dell'attività fisica, può scegliere tra numerose opzioni, ognuna in grado di soddisfare diverse aspettative. In base alle proprie preferenze, al tempo che ha a disposizione e all'attività che lo appassiona di più, potrà scegliere di recarsi in un luogo dove praticare lo sport di proprio interesse, di partecipare a eventi organizzati oppure di effettuare un viaggio avventuroso.

Dato che chi pratica questo genere di turismo può incorrere in piccoli infortuni o dolori muscolari, è importante che non parta impreparato e che dedichi un po' di tempo all'allenamento. In più, per evitare di dover modificare i propri piani, dovrà portare con sé un kit di primo soccorso contenente tutto il necessario per curare eventuali ferite e trovare rapido sollievo. Ad esempio, in caso di mal di schiena Dicloreum Unidie può fornire un valido aiuto per tenere a bada il dolore, mentre un gel per le contusioni aiuterà in caso di cadute accidentali.

Turismo attivo: come prepararsi al meglio

Per prepararsi al meglio ad affrontare una vacanza all'insegna dello sport e dell'attività fisica, è necessario, in primo luogo, valutare con attenzione:

gli obiettivi da raggiungere;

da raggiungere; il tipo di attività che si andrà a effettuare;

che si andrà a effettuare; lo sforzo fisico richiesto.

Questi tre elementi andranno rapportati alla propria preparazione fisica. Mentre persone che praticano settimanalmente attività fisica o sport specifici potranno avere meno problemi, i soggetti più sedentari dovranno organizzarsi per tempo e iniziare a seguire un allenamento specifico.

Allenarsi per una vacanza sportiva attiva

Sebbene l'allenamento debba essere personalizzato in base al tipo di attività che si andrà a effettuare, è in genere consigliabile lavorare sui seguenti aspetti:

potenziamento muscolare ;

; aumento della resistenza aerobica ;

; miglioramento della postura.

Fondamentale inoltre apprendere le tecniche di base dello sport o dell'attività fisica che si andrà a effettuare.

Per raggiungere questi obiettivi è consigliabile rivolgersi a un allenatore sportivo che, in base alla situazione fisica di partenza e agli obiettivi da raggiungere, possa stabilire un piano di allenamento graduale e mirato.

Dotarsi di tutto l'occorrente

Per evitare infortuni, incidenti e dolori non basta allenarsi, ma è necessario indossare abbigliamento idoneo, che sia in grado di fornire al contempo protezione, comfort e libertà di movimento.

Tra gli accessori più importanti per chi pratica sport rientrano le scarpe, le quali dovranno essere scelte con grande attenzione in base all'attività che si intende svolgere. Queste, oltre a proteggere il piede, aiutano a mantenere la giusta postura e a ridurre i contraccolpi, limitando la comparsa di dolori muscolari e articolari.

Fondamentale anche procurarsi tutte le attrezzature di cui si potrebbe avere bisogno, accertandosi che siano di alta qualità e adatte al contesto. Se ad esempio si intende effettuare una vacanza escursionistica in montagna, sarà necessario dotarsi di uno zaino che aderisca bene alla schiena, un navigatore o una bussola, bastoni da trekking e via dicendo.