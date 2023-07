Calcio, Albenga. Lunedì parte il ritiro, bianconeri per due settimane a Mondovì

Si sta per concludere una prima settimana di lavoro davvero intensa, sotto tanti punti di vista, all'Annibale Riva.

Stamane è in corso la prima sgambata in famiglia, a chiudere idealmente i primi giorni di test pianificiati da mister Fabio Fossati e dal suo staff.

Il ritiro vero e proprio inizierà infatti lunedì e si protrarrà per due settimane, dal 31 luglio fino al 13 di agosto, a Mondovì (non più a Ormea come inizialmente programmato).

Saranno quattordici giorni quindi a pieno regime, inframezzati dall'amichevole al Riva contro il Pietra Ligure (il 5 di agosto) e da un triangolare in fase di definizione.

Anche i contorni della rosa bianconera dovrebbero farsi più nitidi con il passare dei giorni: il presidente Santi Cosenza ha infatti annunciato ulteriori ufficializzazioni a a stretto giro di posta, oltre a una scrematura finale dei giocatori in prova.