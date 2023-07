Calciomercato. Ribaltone totale, Facundo Marquez giocherà con la Pistoiese

Svolta a sorpresa nell'estate di mercato di Facundo Marquez.

Il Sant'Angelo aveva infatti annunciato in maniera anche eclatante il centravanti argentino, ormai ingauno di adozione, ma l'ingaggio del re dei bomber della scorsa Serie D non è stato di fatto mai concretizzato.

Una situazione che ha spinto l'ex punta del Sestri Levante a guardarsi intorno, seppur le richieste davvero non mancavano.

A spuntarla è stata una grande società di tradizione come la Pistoiese, una nobile con un recente passato in Serie B, ma attualmente in Serie D.

Il comunicato:

Già in ritiro da quattro giorni, la società US Pistoiese 1921 mette a segno un vero e proprio colpo da novanta. Comunica l’ufficialità in arancione del bomber argentino Facundo Marquez.

L’attaccante, classe ’93, in Italia ha vestito la maglia dell’ Albenga, Eccellenza ligure, ed in Serie D le casacche di Ghiviborgo e Sestri Levante. Nella passata stagione con i Corsari è stato autentico protagonista, vincendo il girone A di Serie D e la Poule Scudetto con un totale di 23 reti segnate in 37 presenze.