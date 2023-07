Calciomercato, Serie D. Il Ligorna prende Manno, l'ex ala del Vado arriva in biancazzurro

Dopo l’arrivo di Luca Miracoli e Raffaele Spina la Società SCD Ligorna 1922 annuncia anche la terza firma dell’estate: quella di Emanuel Manno.





Esterno offensivo classe ’99, Manno ha completato il settore giovanile nello Spezia prima di cominciare la sua carriera in Serie D. Per lui sono già 126 le presenze tra campionato e coppe, impreziosite da 13 centri, il tutto con le maglie di Potenza, Fidelis Andria, Budoni, Città di Sant’Agata, San Luca e Sancataldese e Vado.





Queste le parole di Emanuel Manno, nuovo giocatore biancazzurro: «Sono contento di aver sposato un progetto ambizioso come quello di Ligorna. Ci tengo a ringraziare il Presidente e il Direttore per quest'opportunità, così come anche l'allenatore e lo staff tecnico per la fiducia e l’accoglienza. Non vediamo l’ora di iniziare e di raggiungere traguardi importanti con questa rosa».





La società augura a Emanuel un campionato di alto profilo, con soddisfazioni sia di squadra sia personali.