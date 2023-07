Sarà un anno ricco davvero di impegni per Massimiliano Marzano, pronto a sdoppiarsi nel ruolo di vice allenatore della Prima Squadra, al fianco di Fabio Fossati, e di tecnico della Juniores Nazionale.

Il modo migliore per creare un collegamento diretto tra la formazione punta di diamante del vivaio ingauno e la formazione che andrà a rappresentare l'Albenga in Serie D dopo oltre 30 anni, attesa domani dal via del ritiro di Lurisia - Mondovì.