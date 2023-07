Calcio. E' arrivata la firma con il Mantova per Alessandro Debenedetti

Firma ok per Alessandro De Benedetti con il Mantova.

La punta finalese giocherà quindi con i virgiliani nella prossima stagione sportiva (in prestito dal Genoa) in attesa della ratifica del ripescaggio in Serie C.

Proprio la categoria di appartenenza dei lombardi rappresentava l'ultima variabile per il buon esito dell'operazione, pronta a proiettare la promettente punta scuola Finale nella prima esperienza al calcio professionistico.

Debenedetti si sta già allenando da diverse settimane con i biancorossi, convinti dal potenziale dell'attaccante di proprietà rossoblu.