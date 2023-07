Calciomercato, Millesimo. Salutano in sei, il ringraziamento del club valbormidese

Per tutti "il Pazzo". Nove anni di onorato servizio non si dimenticano e non si dimenticheranno facilmente. Dal titolo di capocannoniere nel campionato Juniores al salto e ai goal in Prima Squadra. Disponibilità, serietà e senso di appartenenza per questo attaccante che ha portato a casa due campionati più una promozione ai play off e tanti ottimi anni di Prima Categoria.