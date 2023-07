Kombat Team Alassio: Giacomo Michelis batte il francese Idris M’Rovili al 'Cage Warriors' di Roma

Cage Warriors, la principale organizzazione europea di Arti Marziali Miste, sbarca anche a Roma, e tra gli atleti selezionati e messi sotto contratto c’è proprio un imperiese: Giacomo Michelis, in forza al Kombat Team Alassio del Maestro Alessandro Deblasi e del coach Simone Ruiu. Il team si è affidato da ormai un anno all’esperienza del maestro Davide Berardi del Daruma Brazilian jiu jitsu di Sanremo e dal connubio di queste due scuole si completa la sua formazione.



Michelis al suo esordio a Cage Warriors 158, questo sabato, ha affrontato il francese Idris M’Rovili, nella categoria dei pesi welter, 77kg.

Nella lunghezza delle tre riprese da 5 minuti, Michelis è riuscito a dominare il francese sia nella fase di striking, riuscendo a chiudere la distanza e proiettandolo al tappeto, sia nella fase lottatoria dove la pressione dell’imperiese ha schiacciato a terra l’avversario mettendolo in difficoltà e costringendolo quasi alla resa.

Il verdetto finale è di vittoria per decisione unanime per l’atleta ligure, aggiudicandosi a parere dei giudici in uno spettacolare match di esordio tutti e tre i round.