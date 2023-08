Presentata a Bastia Mondovì la prima edizione della mostra dell'uva e del vino [VIDEO]

Un nuovo evento per valorizzare i prodotti tipici e il lavoro dei produttori locali. E' stata presentata oggi pomeriggio, venerdì 28 luglio, nella splendida cornice del Sacrario partigiano di Bastia Mondovì, la prima edizione della Mostra dell'Uva e del Vino.

La manifestazione, fortemente voluta dall'amministrazione del sindaco Francesco Rocca, intervenuto alla presentazione con il vice sindaco Iose Vivalda e l'assessore Mattia Clerico, è in programma il primo fine settimana di settembre.

Bancarelle con prodotti tipici e artigianato, esposizione e vendita dei produttori locali, street food, antiche macchine, attrezzature agricole e molto altro.

Un ricco programma di appuntamenti aspetta turisti e non solo per le vie e le piazze di Bastia, alla riscoperta delle eccellenze del territorio.

"Nel nostro comune abbiamo diverse aziende vitivinicole - spiega il sindaco Francesco Rocca - "quindi dovendo pensare a una manifestazione ci è sembrato naturale pensare a un evento che valorizzasse l'uva e il vino. A settembre i protagonisti saranno i produttori che esporranno per le vie e le piazze del paese, dando modo ai visitatori di scoprire e acquistare i loro prodotti. Vi saranno inoltre punti ristoro, esposizione di antichi mezzi agricoli e proposte culturali".

"Complimenti sinceri al sindaco Rocca e alla sua amministrazione per questa manifestazione - commenta il consigliere regionale Paolo Bongioanni - l'invito che faccio a tutti è quello di venire a Bastia per scoprire le eccellenze di questo magnifico territorio".

"Una nuova manifestazione, presentata in una location che regala un panorama mozzafiato su questa parte di Langa" - dichiara il presidente dell'ATL Cuneese Mauro Bernardi - e che celebra le uve prodotte sul territorio e la passione dei produttori, ricordando quanta fatica ci sia dietro ai grandi vini che arrivano sulle tavole di tutto il mondo".

"La Regione non può mancare in queste occasioni - afferma il consigliere regionale Matteo Gagliasso - sappiamo quanto lavoro c'è dietro ogni grappolo d'uva e ogni bottiglia di vino, questa manifestazione celebra il valore agricolo".

"Da poco - conclude il vice presidente dell'ATL Cuneese Rocco Pulitanò - il Comune di Bastia è entrato a far parte dell'ATL e noi siamo orgogliosi di poter promuovere questo evento dedicato all'enogastronomia locale. Un plauso all'amministrazione, ai produttori e a tutti i volontari che stanno lavorando per l'organizzazione dell'evento".

IL PROGRAMMA

Sabato 2 settembre a partire dalle 9 nella chiesa di San Fiorenzo si terrà il convegno "L'alimentazione e la tradizione stagionale di Langa", organizzato dal club Unesco di Alba, in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. In serata, in piazza IV Novembre, presso il Mojito Caffè la cena e la serata latina con Elisa e Sergio (prenotazione obbliagatoria per la cena al 333 1629020).

Domenica 3 settembre la mostra aprirà alle 8, mentre alle 9 è in programma il taglio del nastro ufficiale della kermesse, alla presenza delle autorità. Per tutto il giorno bancarelle, esposizioni e punti ristoro accoglieranno i visitatori, mentre grazie alla navetta gratuita si potranno raggiungere e visitare il Sacrario Partigiano e la Chiesa di San Fiorenzo dove sono in programma visite guidate.

Nel pomeriggio presso la biblioteca civica la presentazione del libero "Le ricette di Debora" di Debora Sattamino, mentre alle 17.30 a San Fiorenzo si terrà il concerto della Corale "Sicut Lilium".

Segnaliamo che il 3 settembre le strade rimarranno chiuse dalle 9.50 alle 10.30 per il Giro delle Valli Monregalesi.

Per info è possibile chiamare il 3703483379 o scrivere all'indirizzo mostradelluva.bastiamodovi@gmail.com