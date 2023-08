Atletica Arcobaleno. Gioele Buzzanca non al meglio, agli Assoluti di Molfetta arriva un undicesimo posto

Non è stato sufficiente l'entusiasmo... Abbinato ad una motivazione fortissima.

Gioele Buzzanca, unico alfiere Arcobaleno in gara tra gli "eletti" del Campionato Italiano Assoluto svoltosi a Molfetta nel weekend, non ha ripetuto la prestazione del recente primato personale (che gli fruttò il titolo di Campione Italiano Universitario un mese fa a Camerino). Allora 52.92, una performance che in terra di Puglia avrebbe significato addirittura il 4° posto!

Purtroppo un risentimento muscolare frutto di un acciacco noto da tempo ha fortemente condizionato "Buzzy", anche vittima nelle occasioni importanti di qualche "up and down" ...

Nel disco molfettano 44.95 la sua miglior misura, per un 11° posto che non lo premia e che lascia un pò di amaro in bocca anche al suo coach, l'ex azzurro Domenico Polato.