Calciomercato. L'Albenga ufficializza un nuovo attaccante, è Roberto Esposito

Come preannunciato prima del fine settimana dal presidente Santi Cosenza, non sarebbero tardate ulteriori ufficialità sul fronte mercato per l'Albenga.

Stamane è arrivata la conferma dell'attaccante Roberto Esposito, classe 1994. L'ex punta del Desenzano può ricoprire tutti i ruoli all'interno del fronte d'attacco, grazie a una buona fisicità, pur essendo di base una seconda punta o esterno d'attacco.

Buone a livello di gol le annate 2021/22 con 10 reti realizzate con la maglia della Caronnese e 11 nel 2019/2020 con i colori del Levico Terme