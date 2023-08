Volley, Serie B2. Si compone la rosa dell'Albenga Volley: resta Cassisi, torna Carnabuci

L’ASD Albenga Volley prosegue negli annunci della rosa che affronterà il prossimo campionato di B2 e lo fa ufficializzando la permanenza di Giulia Cassisi e l’arrivo di Beatrice Carnabuci.

Giulia, schiacciatrice classe 2002, inizia a giocare in 5° elementare proprio nell’Albenga Volley, con cui si appresta a vivere la 12° stagione consecutiva. Durante le giovanili vince diversi campionati provinciali tra cui U12, U13 e U14 (di cui abbiamo conquista anche titolo il regionale). All’età di 14 anni si affaccia alla prima squadra, facendo anche la prima entrata in Serie C nel lontano 2016. Negli anni successivi vince il campionato di U16 e U18 e poi, come ampiamente festeggiato, i due titoli della passata stagione con la prima squadra.

Beatrice invece, libero 2006, arriva dall’Imperia Volley in Serie D, dove sfiora la promozione in C per un solo punto. Inizia a 6 anni alla Maurina Imperia, poi ho passa per 5 anni al Golfo di Diano. All'età di 13 anni torna alla Maurina dove milita in Serie D e viene convocata nella selezione del ponente ligure. L'anno dopo è passata all'Albenga per disputare la Serie C e in quell'anno vince il campionato territoriale U18 e si laurea vice campione regionale. Indossa ancora per una stagione la maglia biancoblù, poi si ferma sei mesi per un problema di salute, prima di riprendere con il club imperiese.

“Mi aspetto di allenarmi al meglio con questo gruppo e seguire le direttive dello staff per migliorarmi sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico e fisico” – commenta raggiante la 17enne.