Finale, partiti i lavori al tetto del PalAlessia: a settembre ripresa regolare di tutte le attività

Avranno un costo di quadro economico complessivo pari a circa 300mila euro tutti provenienti da risorse comunali e sono stati avviati nella giornata di ieri (lunedì 31 luglio, ndr) i lavori per il rifacimento totale della copertura del palazzetto dello sport di Finale Ligure.

Da tempo la parte di tetto della struttura, intitolata alla compianta atleta prematuramente scomparsa Alessia Berruti, richiedeva un restyling funzionale. A causa dell'usura e del tempo, la copertura si era deteriorata in diversi punti lasciando spazio anche a infiltrazioni. Inoltre, nello scorso gennaio, un colpo con un oggetto a una lastra aveva causato alcuni distacchi di materiale, spingendo il sindaco Frascherelli a firmare un'ordinanza di stop al suo interno alla pratica di sport che richiedevano la presenza di una palla.

"Fortunatamente già all'epoca avevamo pronta la progettazione e stanziata parte della quota per l'intervento, a cui ora abbiamo aggiunto altri fondi per renderlo più efficace ed efficiente" spiega il vicesindaco e delegato alle strutture sportive, Andrea Guzzi.

La progettazione è stata curata dallo Studio Rolando di Imperia, mentre l'esecuzione è stata affidata alla Saisef di Mondovì che ha vinto la gara nella scorsa primavera.

Primariamente, in base alla programmazione pensata insieme alla Polisportiva che gestisce l'impianto, la ditta si concentrerà sulla controsoffittatura all'interno "in modo da permettere la regolare ripresa delle attività sportive a settembre. Dopodiché, quando queste saranno in corso, si lavorerà all'esterno", aggiunge Guzzi.

Le iniziali stime, rispetto alle tempistiche, prevedono la conclusione totale delle lavorazioni, condizioni meteo permettendo, in circa quattro mesi.