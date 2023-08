I campioni dello sport si sfidano per beneficenza sul palco del Teatro Ariston di Sanremo (Foto e Video)

Venerdì 27 ottobre alle 20.30 parte la seconda edizione di “Campioni & Canzoni” al Teatro Ariston di Sanremo. Ancora una volta i campioni dello sport si sfideranno a colpi di canzoni in nome della solidarietà.

Una vera e propria gara, che vedrà sfidarsi sul prestigioso palco tanti campioni dello sport italiano provenienti da svariate discipline. La sfida avrà come unica motivazione la solidarietà. La manifestazione, infatti, ha lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS-Candiolo di Torino, l'HSOS - Ospedale Sacco Obiettivo Sangue di Milano e la Fondazione Fontana ONLUS.

L'evento ideato dal Lions Bruno Zanoni, ex ciclista professionista, e da Riccardo Magrini, dirigente sportivo e commentatore televisivo di Eurosport, è alla sua seconda edizione e ha per le sue caratteristiche, un grande potenziale di crescita.

Come per la prima, tenutasi nel novembre 2019, anche questa edizione di “Campioni e Canzoni” è organizzata dal Distretto Lions 108 la-3 in collaborazione col Comune di Sanremo e con il sostegno della Banca Mediolanum, main sponsor dell'evento.

Ecco i nomi dei campioni dello sport che si esibiranno in ordine alfabetico: Alessandro Altobelli in coppia con Evaristo Beccalossi, Franco Baresi in coppia con Beppe Baresi, Niccolò Bonifazio in coppia con Oliviero Troia, Elisa Brocard, Martina Caironi, Alberto Cova, Fabrizio Della Fiori ( vincitore della prima edizione di Campioni e Canzoni), Giacobbe Fragomeni, Kristian Ghedina, Daniele Gilardoni, Silvio Martinello, Paola Paggi in coppia con Cladio Chiappucci, Giorgio Rocca in coppia con Frabizio Macchi, Sara Simeoni.

I campioni saranno accompagnati dall'Orchestra Italiana Bagutti e giudicati da una giuria composta da: Iva Zanicchi (Presidente di Giuria), Franco Bagutti, Marino Bartoletti, Juri Chechi, Franco Fasano, Dino Meneghin, Carlo Recaleati, Giuseppe Saronni, Pier Augusto Stagi, Gianni Bugno. Ospite d'onore: Giacomo Agostini e, con la partecipazione straordinaria di Topo Gigio. Presenteranno la serata Eleonora Capelli e Luca Gregorio.

In rappresentanza dei campioni in gara, alla conferenza stampa parteciperà l'ex campionessa di salto in alto Sara Simeoni, primatista mondiale nel 1978, campionessa olimpica nel 1980, quattordici volte campionessa italiana e quattro volte campionessa europea indoor. Tutti i campioni partecipano a titolo gratuito allo scopo di raccogliere fondi.

Per info e prenotazioni:

Teatro Ariston via Matteotti 212 Sanremo tel 0184 506060

www.artistonsanremo.com - www.ticketone.it