Canottaggio. Liguria plurimedagliata alla Coupe de la Jounesse

Alla Coupe de la Jeunesse di Amsterdam ottimo bilancio per la Liguria remiera con l’impegno dei vogatori nostrani in quattro specialità. Arrivano due argenti per Francesco Graffione della Canottieri Sampierdarenesi nel 4 con, un argento e un bronzo per Elisa Pecorella e Giada Bucci del Rowing Club Genovese 1890 nell’otto, due bronzi per il genovese Lorenzo Serafino nel 4 di coppia, un quarto e un quinto posto per Greta Spissu e Francesca Torri della Canottieri Velocior 1883″ asd nel 4 senza.Il 4 con si mantiene costante e in entrambe le giornate è secondo per poco meno di due secondi alle spalle della Gran Bretagna.

Migliora la performance dell’otto femminile, sabato terzo e domenica secondo dopo aver a lungo guidato la finale per poi cedere il passo all’ammiraglia inglese, ma precedendo quella francese, vincendo l’argento.L’Italia Under 19 alla Coupe de la Jeunesse di Amsterdam (Olanda), conquista nella due giorni di finali 16 medaglie – tre ori, sei argenti, sette bronzi – che valgono il secondo posto nella classifica a punti generale per nazioni, vinta dalla Gran Bretagna con 457 punti, davanti ai 377 totalizzati dagli azzurrini.