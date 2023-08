Doria Nuoto Loano. Quanti podi ai Campionati Regionali della Sciorba

Si conclude la lunga e impegnativa stagione agonistica degli atleti della Categoria Ragazzi, Juniores e Assoluti di Doria Nuoto Loano.

Nel fine settimana dal 21 al 23 luglio i nuotatori loanesi sono scesi in vasca a La Sciorba di Genova per il Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga

Già nella prima giornata di gare una Chiara Guarisco scatenatissima negli 800 stile libero si è portata a casa il 3^ posto nella categoria Juniores (e il 2^ delle nate 2008) con un ottimo riscontro cronometrico di 9’35”10 nonché suo Personal Best.

Il sabato, Joel Pontanari è salito sullo stesso gradino del podio nei 200 misti categoria Juniores (è risultato 2^ dei maschi nati 2006) con 2’17”11, anche lui migliorando il suo tempo e gareggiando nell’annata sfavorevole.

Infine la domenica, nella terza giornata di gare, Alessandro Cominato si è confermato 3^ dei Categoria Ragazzi nella distanza dei 1500 stile libero, migliorando il suo tempo in 17’01”99; nella stessa gara ritroviamo Chiara Guarisco al 2^ posto nella categoria Juniores (e 1^ del suo anno) con 18’12”22 nuovamente effettuando il suo PB.

Ottimi risultati e migliorativi anche per gli altri ragazzi che hanno partecipato al Campionato Regionale, raggiungendo i propri obiettivi stagionali.

Insieme ai medagliati hanno gareggiato: GretaShteto, Shi Man Xu, Damiano Ferrari, Michele Giuseppe Ippolito, Lorenzo Porta, Silvi Lorenzo, Artur Verdes, Francesco Vigolungo, Pietro Zangrandi.