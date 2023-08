Calcio, Ceriale. Squadra femminile e Settore giovanile, ecco i tecnici biancoblu

Il Ceriale Progetto Calcio, in occasione dell’imminente stagione sportiva 2023/24, comunica l’organigramma completo del settore giovanile. Resta la figura di Luca Stella a svolgere il ruolo di responsabile del settore giovanile, al quale si affiancheranno Flaviano Massimelli come vice responsabile dell’attività di base e Gianriccardo Bologna come vice responsabile dell’attività agonistica.