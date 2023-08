La nota orange:

L’Ospedaletti continua nella costruzione della rosa per il prossimo campionato di Prima Categoria.

Nelle ultime ore la società ha formalizzato l’arrivo in prestito dal Ventimiglia del difensore classe 2002 Pietro Vinciguerra.

Vinciguerra arriva in orange dopo aver svolto la trafila delle giovanili nella formazione granata. Ora è pronto al salto tra i grandi.